В США ученые создали ткань, которая может менять цвет и рисунок по команде

Как сообщили ученые, это возможно благодаря специальному приложению на смартфоне. В ткань вставлены тончайшие металлические провода. Именно за счет них и происходят изменения.

Специалисты из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды США разработали уникальную технику, благодаря которой ткань может менять цвет. Они создали несколько моделей рюкзаков и женских сумок из такого материала. В них встроена специальная кнопка, при нажатии на которую можно наблюдать, как цвет и узор изделия начинают меняться. Также в качестве альтернативы кнопки применяют приложение на смартфоне, где пользователю всего нужно дать необходимую команду.

Телеканал CNBC, который и рассказал о новинке, уточнил, что в провода, которые встроены в нити ткани, доставляется электрический ток за счет небольшого аккумулятора. Его можно и подзаряжать, если возникнет такая необходимость. Благодаря подаче электричества провода нагреваются и меняют цвет из-за специальных красителей.

В настоящее время авторы изобретения продолжают проводить исследования в данной сфере, чтобы эту технологию можно было использовать для более тонких тканей, из которых изготавливают, например, пижамы. Ученые рассчитывают внедрить разработку в массовое производство. Они отмечают, что технология может иметь очень широкое применение: от повседневной жизни до медицины и военной сферы.