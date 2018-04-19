"Яндекс" выдаст щедрые премии разработчикам навыков для "Алисы"

Сегодня, 10:27 \\ Техника и технологии

До конца года компания планирует раздать самым успешным авторам более миллиона рублей. Акция посвящена первому Дню рождения голосового помощника.

 Ровно год назад, 10 октября, "Яндекс" запустила "Алису". С тех пор проект активно развивается. Так нейросеть создала собственный музыкальный альбом при помощи поисковика и автопоэта. А в период Чемпионата мира в России она радовала пользователей футбольными кричалками. А ко дню рождения Александра Пушкина система смогла заговорить в стиле поэта. Всего у "Алисы" порядка 28 тысяч различных навыков, при помощи которых она способна облегчить жизнь пользователям.

Немалую долю из функций помощника создали независимые разработчики. Компания решила поощрить их усилия щедрыми премиями. Каждый месяц "Яндекс" выдаст финансовое вознаграждение пятерым лучшим командам. Самый лучший навык оценят в 150 тысяч рублей. Остальные получат 100, 85, 70 и 50 тысяч рублей, в зависимости от достижения. Желающие могут разработать сценарий собственной функции, воплотить его на языке программирования и внедрить в "Алису" через сервис "Яндекс.Диалоги".

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Автор - Александр Лубяной
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