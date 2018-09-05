"Необходимо проявить паранойю": эксперт рассказал, как обезопасить себя в Интернете

Россияне вновь столкнулись с проблемой возможности потери своих аккаунтов в социальных сетях.

Однако подобных неприятностей возможно избежать. Так, эксперт в сфере кибербезопаности рассказал, что для сохранения своих персональных данных необходимо в некотором смысле проявить паранойю.

К примеру, не стоит пользоваться одной электронной почтой для всех мессенджеров и соцсетей, ведь тогда хакер сможет заполучить всю информацию о вас сразу со всех ресурсов. Также рекомендуется придумать максимально сложный пароль, который практически невозможно подобрать. Он должен состоять минимум из восьми символов, среди которых буквы, цифры и специальные обозначения.

Кроме того, специалист не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам в Интернете - таким образом мошенники хотят заполучить данные о пользователе, в том числе о банковской карте, с которой можно списать денежные средства на свой счёт.