"Необходимо проявить паранойю": эксперт рассказал, как обезопасить себя в Интернете

Сегодня, 12:47 \\ Техника и технологии

Россияне вновь столкнулись с проблемой возможности потери своих аккаунтов в социальных сетях.

Однако подобных неприятностей возможно избежать. Так, эксперт в сфере кибербезопаности рассказал, что для сохранения своих персональных данных необходимо в некотором смысле проявить паранойю.

К примеру, не стоит пользоваться одной электронной почтой для всех мессенджеров и соцсетей, ведь тогда хакер сможет заполучить всю информацию о вас сразу со всех ресурсов. Также рекомендуется придумать максимально сложный пароль, который практически невозможно подобрать. Он должен состоять минимум из восьми символов, среди которых буквы, цифры и специальные обозначения.

Кроме того, специалист не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам в Интернете - таким образом мошенники хотят заполучить данные о пользователе, в том числе о банковской карте, с которой можно списать денежные средства на свой счёт.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Intel представит новый настольный процессор Core i9-9900K

 Эта и еще несколько новинок ждут пользователей 8 октября. Официальные представители компании заявили, что еще не определились с точным количеством дебютантов. Анонс состоится на мероприятии Coffee...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Microsoft остановила раздачу октябрьского обновления Windows 10

 Причиной стало несанкционированное удаление системой пользовательских данных. Так...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Александр Лукашенко оценил первый в Белоруссии робот-пулемет "Берсерк"

 6 октября огневой комплекс представили на Ивацевичском полигоне. Среди прочего, он...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ