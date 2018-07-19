В Instagram появилась новая функция для создания визиток

Сегодня, 20:25 \\ Техника и технологии

Разработчики социальной сети Instagram не перестают модернизировать мобильное приложение. На этот раз в сервисе появилась функция, упрощающая поиск друзей.

 

Новая опция носит название Nametag. При её помощи пользователь может создать собственную визитку, распространив её в любой соцсети. Ней можно поделиться даже с теми, кого нет в подписчиках или взаимных друзьях.

В свою очередь, пользователи, увидевшие визитку, имеют возможность отсканировать её. Это поможет мгновенно подписаться на указанный аккаунт.

Для создания уникальной метки юзеру предоставлено место для текста, эмодзи, наклеек и фотографий. Иконка функции находится в правом верхнем углу приложения.

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Автор - Мария Ткаченко
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