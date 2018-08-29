Ученые в России разработали уникальную водную систему охлаждения компьютеров

Сегодня, 16:39 \\ Техника и технологии

В академическом Институте программных систем им. А.К. Айламазяна в России создана специальная жидкость, погружение в которую не наносит вреда электронным устройствам. Она может быть использована для охлаждения компьютеров.

 Любому компьютеру нужна система охлаждения. Для каждого подобного устройства характерно нагревание. Поскольку энергия, которая вырабатывается компьютерами, превращается в тепло, а оно, в свою очередь, увеличивает температуру устройства. У персональных компьютеров охлаждение происходит за счет вентиляторов-кулеров. Но если речь идет о мощных гаджетах, которые используются на предприятиях, то подобные системы оказываются малоэффективны. Тепло необходимо выводить на улицу. Иначе оно вызовет перегрев.

Традиционно используют кондиционеры, чтобы понижать температуру воздуха в помещении. Однако эта система имеет ряд недостатков, с которыми без труда справляется новая уникальная водная система охлаждения. Например, на механизмы оседает пыль и влага, которые портят устройство. К тому же, такие механизмы создают очень много шума. По словам гендиректора «ИММЕРС» Сергея Амелькина, новый способ охлаждения предполагает, что в емкость с такой жидкостью можно опустить любой процессор, и он будет успешно работать. В воде потоки направляются определенным образом, благодаря чему достигается необходимое понижение температуры.

При этом ученые указывают, что уникальность не в самом водном способе охлаждения, поскольку в мире существуют аналоги, а в технологии. Со стороны это выглядит как аквариум, в который опущен компьютер. Жидкость циркулирует благодаря специальному насосу.

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Автор - Евгения Чернобаб
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