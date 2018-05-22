PicsArt откроет в Москве лабораторию по разработке ИИ за 2 миллиона долларов

Стало известно о скором появлении в столице новой инновационной площадки.

Сообщается, что американская компания PicsArt готовится открыть офис по исследованию искусственного интеллекта в Москве. Согласно заявлению соучредителя компании Оганнеса Авояна, фирма по созданию стартапов расширит перечень филиалов российским отделением по причине высокого уровня развития программистов в государстве.

Отмечается, что на территории РФ конкуренция за специалистов в спектре ИИ на данный момент уступает уровню Кремниевой долины. Напомним, PicsArt является фотосервисом, который даёт возможность обработки фотографий и видеороликов с помощью различных эффектов, который приносит своим владельцам неплохие дивиденды.

Известно, что количество активных пользователей приложения составляет 120 миллионов пользователей ежемесячно. Отмечается, что в проект в Москве планируется вложить 2 миллиона долларов.