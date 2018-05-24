В Калифорнии боты в соцсетях будут проходить верификацию

В одном из штатов Соединённых Штатов Америки было изменено законодательство относительно общения на просторах сети.

Сообщается, что губернатор Калифорнии подписал постановление, в котором внимание обращено к ботам. Так, во время коммуникации в Интернете во время регистрации в социальной сети в аккаунте должна находится заметка, что это не настоящий человек, а искусственная система.

Таким образом, регламентируется верификация нейросетей и минимизируется возможность использования ботов не только для раскрутки рекламного продукта, но и для влияния на общество во время предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что из Facebook и Twitter было удалено порядка шестисот страниц и сообществ, которые распространяли политическую информацию. В администрации детища Марка Цукерберга отметили, что эта мера была принята в связи с их отношением к государственным СМИ Ирана.