LG собирается выпустить смартфон-книжку с двумя экранами

Производители известных компаний начинают поддерживать тенденцию разработки гаджетов с двумя дисплеями. Все больше устройств задумываются о подобной модели. LG не стала исключением.

По словам разработчиков, гаджет прописан в плане производства на ближайшие несколько лет. По предварительным данным, смартфон получит название Mobile phone и будет иметь форму книжки. Внутри он будет оснащен двумя полноценными экранами, которые станут своеобразной имитацией страниц. Пользователь сможет их перелистывать.

Интересно, что экраны планируют разработать на основе гибких материалов, поэтому их края смогут загибаться. Предназначение гаджета не будет ограничиваться только чтением книг. Он сможет также использоваться для общения в социальных сетях, сетях мобильных операторов и мессенджерах, просмотра видео и иных целей. Смартфон-книжка будет оснащен динамиком и камерой. Дата выхода устройства пока не анонсируется.

Напомним, ранее смартфон с двумя дисплеями презентовали в Китае. Компания ZTE представила гаджет, у которого есть два полноценных экрана. Причем при раскладке получается полноценный планшет. Интересно, что дисплеи могут работать не только вместе, но и отдельно, что позволяет пользователям экономить батарею.