Александру Лукашенко оценил первый в Белоруссии робот-пулемет "Берсерк"

6 октября огневой комплекс представили на Ивацевичском полигоне. Среди прочего, он способен уничтожать летающие беспилотники.

Первый белорусский робот-пулемет разработали инженеры концерна Госкомвоенпром. Они оснастили машину двумя четырехствольными пулеметами, способными совместно выпустить до 12 тысяч пуль в минуту. Он может работать, сохраняя связь с оператором на расстоянии до пяти километров. Общая автономность позволяет роботу двигаться и стрелять около суток. При этом он может проехать до 100 километров даже по неровному рельефу. Этому способствуют гусеницы.

Главной специализацией "Берсерка" является уничтожение пехоты. Оборудование робота замечает человека на расстоянии в два километра. А дроны-разведчики засекаются с трех километров. Президент Белоруссии высоко оценил наработки отечественных конструкторов. Он отметил, армия в настоящее время нуждается не в крупной бронетехнике, а специальных и универсальных средствах поражения противника.