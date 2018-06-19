Microsoft остановила раздачу октябрьского обновления Windows 10

Причиной стало несанкционированное удаление системой пользовательских данных. Так официально объявила пресс-служба техподдержки компании.

Не прошло и недели, как компания Microsoft выпустила октябрьское обновление для Windows 10. Оно приносило системе множество полезных функций. Среди них и долгожданный облачный сервис. Но вместе с новыми особеностями пользователи получили новые проблемы.

Они оказались настолько серьезными, что Microsoft отказалась распространять обновление дальше и остановила работу ссылок на скачивание файлов. Официальная раздача остановлена на неопределенный период, чтобы разработчики смогли исправить неприятные ошибки. В апреле им компании уже приходилось идти на эти меры. Тогда пользователи ожидали обновления почти месяц.

Напомним, Windows 10 начала без разрешения стирать файлы из папки "Документы" и других мест жесткого диска. Этому посвящено множество жалоб на различных интернет-ресурсах.