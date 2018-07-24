Из упаковки IKEA планируется делать искусственное мясо

Мебельная упаковка является высокоэкологичной, поэтому разработчики материала решили придумать ему новое применение.

Компания Ecovative, которая производит для мебели IKEA биоразлагаемую и экологичную упаковку заявляет, что из данного материала можно создать искусственное мясо.

Данная упаковка создана не из привычных картона или бумаги, а из грибного мицелия. Особые технологии, которые способны перерабатывать вещества, можно использовать как базу для выращивания клеток мяса и образования волокон и жировой ткани.

Эбен Байер, основатель стартапа отмечает, что сейчас уже представляется возможность выращивания искусственного мяса. Но пока что это работает для создания фарша для сосисок или котлет для бургера. Пока никто не смог воссоздать куриную грудку или стейк, что и планируют сделать создатели компании.

Напоминаем, что украинские студенты представили искусственное сало. Такой новинкой сможет насладиться даже вегетарианец, так как данное сало состоит из растительных компонентов. Помимо этого, сало можно создать на любой вкус, от сладкого до острого.