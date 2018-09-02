Поклонникам Sony Xperia XZ3 предоставят бесплатную подписку на PlayStation plus

Компания Sony выпустила новый смартфон со сверхмощным процессором. А геймерам целый год предстоит наслаждаться играми на PlayStation plus.

Любители японских брендов мобильных телефонов получили право купить улучшенный смартфон Sony Xperia XZ3. Также у них появился шанс оформить бесплатную подписку на PlayStation plus. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (4ГБ оперативной памяти) дал возможность прекрасно пройти тест на производительность новенькому смартфону.

Стоимость телефона, который предстанет перед нами в четырех цветах, достигает $922. Приобрести данный девайс можно у всех торговых представителей Sony, а также на официальном сайте Xperia. Геймеры по-настоящему оценят новый гаджет. Они также получат членство в сообществе PlayStation бесплатно, когда подписка стоит почти $60.

Компания Sony также решила предоставить поклонникам доступ к уникальным акциям и эксклюзивным скидкам. Более того, позволят каждый месяц выбирать две полюбившиеся игры из рейтинга, которые будут находиться в тренде.