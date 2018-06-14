Разработан автономный палец для смартфонов

Современные технологические компании занимаются не только постоянным обновлением топовых гаджетов, но и максимальным упрощением жизни из пользователей.

Инженеры стартапа MobiLimb представили необычную разработку. Их изобретение представляет собой автономный дополнительный палец, который подключается напрямую к смартфону.

Палец, который работает на контроллере Arduino Leonardo Pro Micro позволяет в автономном режиме выполнять некоторые команды владельца. Например, набирать сообщения, выполнять просмотр сайта, открывать нужные приложения и так далее.

Палец будет иметь специальное силиконовое покрытие, что позволит использовать его без вреда для экрана гаджета. По внешнему виду новинка будет иметь три модификации, телесный силикон, черный силикон и меховое покрытие.

Разработчики пока не анонсируют точную дату запуска и стоимость аксессуара, так как он еще не доработан и необходимо провести дополнительные испытания.

Тем временем, был обнаружен новый способ взлома аккаунта WhatsApp. Хакеры используют метод подбора паролей для сброса настроек. После получения доступа к личному кабинету, мошенники полностью завладевают аккаунтом. Чтобы избежать возможного взлома, предлагается использование более сложных паролей.