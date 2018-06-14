Разработан автономный палец для смартфонов

Сегодня, 12:27 \\ Техника и технологии

Современные технологические компании занимаются не только постоянным обновлением топовых гаджетов, но и максимальным упрощением жизни из пользователей. 

 Инженеры стартапа MobiLimb представили необычную разработку. Их изобретение представляет собой автономный дополнительный палец, который подключается напрямую к смартфону. 

Палец, который работает на контроллере Arduino Leonardo Pro Micro позволяет в автономном режиме выполнять некоторые команды владельца. Например, набирать сообщения, выполнять просмотр сайта, открывать нужные приложения и так далее. 

Палец будет иметь специальное силиконовое покрытие, что позволит использовать его без вреда для экрана гаджета. По внешнему виду новинка будет иметь три модификации, телесный силикон, черный силикон и меховое покрытие. 

Разработчики пока не анонсируют точную дату запуска и стоимость аксессуара, так как он еще не доработан и необходимо провести дополнительные испытания. 

Тем временем, был обнаружен новый способ взлома аккаунта WhatsApp. Хакеры используют метод подбора паролей для сброса настроек. После получения доступа к личному кабинету, мошенники полностью завладевают аккаунтом. Чтобы избежать возможного взлома, предлагается использование более сложных паролей.

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Автор - Тереза Кёльн
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