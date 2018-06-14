Разработан автономный палец для смартфонов
Современные технологические компании занимаются не только постоянным обновлением топовых гаджетов, но и максимальным упрощением жизни из пользователей.
Инженеры стартапа MobiLimb представили необычную разработку. Их изобретение представляет собой автономный дополнительный палец, который подключается напрямую к смартфону.
Палец, который работает на контроллере Arduino Leonardo Pro Micro позволяет в автономном режиме выполнять некоторые команды владельца. Например, набирать сообщения, выполнять просмотр сайта, открывать нужные приложения и так далее.
Палец будет иметь специальное силиконовое покрытие, что позволит использовать его без вреда для экрана гаджета. По внешнему виду новинка будет иметь три модификации, телесный силикон, черный силикон и меховое покрытие.
Разработчики пока не анонсируют точную дату запуска и стоимость аксессуара, так как он еще не доработан и необходимо провести дополнительные испытания.
Тем временем, был обнаружен новый способ взлома аккаунта WhatsApp. Хакеры используют метод подбора паролей для сброса настроек. После получения доступа к личному кабинету, мошенники полностью завладевают аккаунтом. Чтобы избежать возможного взлома, предлагается использование более сложных паролей.