В Чернобыле запустили первую солнечную электростанцию

Накопительные панели расположены в сотне метров от запечатанного саркофагом реактора. Так пишет информационное агентство Reuters.

Проект в Чернобыле реализовала Enerparc AG из Германии в сотрудничестве с украинской энергетической компанией "Родина" и предприятием Solar Chernobyl LLC. Конструкции первой солнечной электростанции в "зоне отчуждения" смонтировали в декабре 2017 года. Почти год специалисты вели необходимые приготовления, чтобы 5 октября торжественно запустить оборудование. Мощность станции достигает 1 МВт.

По данным Reuters, стоимость проекта составляет около миллиона евро. Однако размещение в Чернобыльской зоне предусматривает льготные тарифы, которые помогут быстрее окупить электростанцию. Украинские предприниматели не желают останавливаться на достигнутом. В будущем они намерены построить в Чернобыле сеть солнечных электростанций общей мощностью до 100 МВт. Так заброшенная земля начнет вновь дарить людям электроэнергию.

После взрыва атомного реактора в 1986 году, зараженную радиацией территорию вокруг АЭС закрыли для людей. Работы в районе стали возможны с 2016 года, когда над четвертым энергоблоком возвели изолирующих саркофаг.