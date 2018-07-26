Новые MacBook Pro и iMac Pro перестанут работать после «неофициального» ремонта

Компания Apple внедрила новое ПО, которое будет нужно использовать во время ремонта и диагностики продукции. Если же сервис не будет использоваться во время ремонта, MacBook Pro и iMac Pro попросту не включатся.

Как стало известно, в Apple нашли метод бороться с «неофициальными» ремонтами. Многие предпочитают самостоятельно чинить технику или же отдавать ее знакомым мастерам, так как сервисное обслуживание часто оказывается дорогостоящим. Теперь же, если владелец MacBook Pro или iMac Pro попытается починить свои гаджеты путем «неофициального» ремонта, его техника придет в негодность.

Ресурсы MacRumors и Motherboard сообщили, что им удалось заполучить внутренний документ компании Apple. Из него они узнали, что корпорация внедряет свое новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков и моноблоков.

«Замок» спрятан в чипе Apple T2, который имеет сопроцессор Secure Enclave, предоставляющий еще один уровень защиты. При ремонте ноутбука или ПК будет нужно пользоваться фирменным ПО, которое будет лишь у сервисных центров компании Apple. В неавторизованных точках ремонта технику смогут разобрать и собрать, однако включить ее там не смогут. Риск остаться без MacBook Pro или iMac Pro теперь подстерегает владельцев, которые отнесут свою технику на «неофициальный» ремонт. Теперь чинить дисплей, клавиатуру, трекпад, динамики, аккумулятор, материнскую плату и даже модуль Touch ID смогут лишь официальные представители Apple.