После октябрьского обновления Windows 10 начал удалять личные файлы

На исчезновение данных массово жалуются пользователи Reddit и социальных сетей. При этом неполадки в системе возникают спонтанно, без видимой закономерности.

Октябрьское обновление улучшило Windows 10 до версии 1809. После нескольких дней работы некоторые люди обнаружили, что операционная система начала без предупреждения удалять файлы и мультимедийные данные. Чаще всего - из папки Документы. По словам пострадавших, они безвозвратно лишились личных текстовых заметок, изображений, видео и аудиозаписей.

Один из таких случаев произошел с пользователем под ником SonicHyuga. По его словам, Windows 10 практически полностью очистил жесткий диск, который подсоединили к компьютеру через адаптер SATA. Из всех данных на нем остались лишь две папки Windows.old и Upgrade. Они участвуют в процессе обновления и откате ОС. Предусмотрительный SonicHyuga заранее сделал резервные копии важных документов, чем стоит озаботиться и другим пользователям Windows 10.

Это не единственная проблема версии 1809. По словам зарубежных экспертов, обновленная система плохо совместима с новыми процессорами бренда Intel - начиная с серии Skylake. Неправильная работа драйвера Intel Display Audio приводит к чрезмерной нагрузке и быстрой разрядке аккумуляторов у ноутбуков.