Bloomberg: Китай пытался шпионить за Apple и Amazon через скрытые чипы

Через них хакеры планировали получить беспрепятственный доступ к секретам американских компаний. Об этом издание пишет со слов неназванных источников.

Ни для кого не секрет, что многие бренды из США заказывает сборку своего оборудования у предприятий из Китая. Среди них гиганты Apple и Amazon. По данным Bloomberg, злоумышленники пытались скрытно установить свои чипы в материнские платы на заводах компании Supermicro. Комплектующие помещались в электронику оборудования для серверов американских корпораций во время сборки.

Однако шпионить у китайских злоумышленников не получилось. Представители Apple и Amazon проверили свои устройства и не нашли в них хакерских чипов. Тем временем, источники Bloomberg утверждают, что спецслужбы США расследуют ситуацию с 2015 года. Руководство ФБР прямых комментариев не дает, однако глава ведомства Кристофер Рей в сентябре дал интервью телеканалу CBS. По его словам, контрразведка США обратила наибольшее внимание именно на Китай, предполагая угрозу для интеллектуальной собственности американцев.