Учёные разрабатывают экологичный воск из соевого масла для замены парафина

Специалисты уверены, что их открытие облегчит дальнейшую переработку материалов и защитит экологию.

Ранее парафиновым воском на основе нефти покрывали картон и другие материалы для водостойкости и повышения долговечности. Это было достаточно эффективно, но переработать такой материал было невозможно. В результате огромное количество картона скапливалось на свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью людей. Учёные из университета штата Айова разрабатывают воск на основе соевого масла, который будет обладать свойствами парафина, но при этом будет саморазлагающимся.

Замена старого покрытия биодеградирующим новым принесёт большую пользу экологии и сократит около миллиарда килограмм картона на свалках. Кроме этого, положительные результаты исследования приведут к появлению новых рынков сбыта для соевых бобов. Особенно в нынешних условиях кризиса на рынке зерновых культур. Профессор Тонг Ванг рассказал, что путём опытов научная группа получила соединение из гидрированного соевого масла с добавлением незначительной части химических элементов, полностью заменяющего парафин. Учёные отмечают, что новый продукт будет экологически безопасным и коммерчески доступным.