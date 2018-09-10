Подписан контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Дмитрий Рогозин - Глава "Роскосмоса" опубликовал запись в одной из социальных сетей о том, что контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный подписан.

Итак, на сегодняшний день к общей сумме в 180 млрд рублей можно прибавить еще 39 млрд. В общей сложности до 2030 года на строительство Восточного запланировано потратить порядка 300 млрд бюджетных рублей.

Контракт заключен с ПСО "Казань", которая разработает всю рабочую документацию, выполнит строительно-монтажные работы и комплектацию объекта всем необходимым инженерным оборудованием.

Как сообщают в "Роскосмосе", второй стартовый комплекс, который планируют построить к 2021 году, будет рассчитан на 10 пусков в год легких и тяжелых ракет "Ангара".

После строительства первого стартового комплекса, который проходил в период с 2012 по 1016 годы, СК РФ было возбуждено ряд уголовных дел по отношению к руководству фирм-подрядчиков, где было доказано хищение 7,5 млрд рублей. Тогда председатель совета директоров ТМК И. Нестеренко был приговорён к 3 годам лишения свободы, но его освободили по УДО через 1.5 года. Рогозин, кстати, за это время посетил стройку около 50 раз.

Ранее Рогозин заявлял, что лидерство России на рынке запусков ракет-носителей в космос является первостепенной задачей. Но, воплотится ли в жизнь эта идея - большой вопрос. Ведь все прекрасно помнят ноябрь 2017, когда ракетоноситель не смог вывести в космос 19 спутников. Как сообщили в правительстве, запуск ракеты был настроен под космодром Байконур, а не под Восточный, и страховка покрыла все расходы, связанные с упавшей под Антарктиду ракетой.

Напомним, что космодром Восточный является первым гражданским космодромом России.