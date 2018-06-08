Спасатели ЦВО встретят российского космонавта с оренбургской дыней

Такой подарок от землян заказал член экипажа МКС Олег Артемьев. 4 октября он вместе с коллегами спустится с орбиты на космическом корабле "Союз МС-08".

По данным пресс-службы, космонавты приземлятся около 14:45 по московскому времени на территории Казахстана. Спасатели уже отправились к месту предполагаемой посадки в 146 километрах к юго-востоку от Джезказгана. За ситуацией из Екатеринбурга наблюдают дежурные центра боевого управления 14 армии ВВС и ПВО.

Встретить российского космонавта Олега Артемьева, а также сотрудников NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда отправились четыре эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Наземным группам предстоит отыскать "Союз" и увезти его экипаж. Перед посадкой у россиянина традиционно спросили, что ему хочется получить на Земле. Услышав желание, в Центральном военном округе взялись доставить Олегу Артемьеву оренбургскую дыню на вертолете Ми-8 прямо к посадочной капсуле.