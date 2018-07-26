Голосовой помощник Google Assistant сможет оформлять покупки и подписки

Одна из самых известных корпораций по всему миру готовит новинку, связанную с искусственным интеллектом.

Сообщается, что разработчики Google создают обновление для собственного голосового помощника. Отмечается, что Google Assistant сможет осуществлять покупки продуктов, а также осуществить оформление подписок и приобретения цифровых товаров при получении устного согласия пользователя.

Согласно заявлению экспертов, данный сервис предлагают модель монетизации для разработчиков, которые работают с интерфейсом голосового управления. Это работает следующим образом - если помощник при общении с владельцем гаджета получает дважды согласие на осуществление действия, Google Assistant его осуществляет.

Ассистент может быть использован благодаря смартфону, смартдисплею или умной колонке. Пока что новая функция работает только на территории Соединённых Штатов Америки, но в Google планируют её внедрить во всём мире.