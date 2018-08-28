Новая функция Gmail напугала пользователей

Пользователи не одобрили новую функцию в почте Google. Юзеры назвали её «всевидящим Оком» и сравнили с «Большим братом» из произведения Джорджа Оруэлла «1984».

Функция получила название Smart Compose. Её задачей является завершение фраз пользователей в электронных письмах. Некоторых возмутила новая опция, а некоторых вовсе привела в ужас. Об обновлении рассказали

Программа базируется на работе нейросети, обучая искусственный интеллект писать письма. Опция подразумевает использование простых фраз в общении, например, «спасибо», «привет» и т.д. Нейронные сети анализируют переписку юзера на предмет часто используемых в общении фраз. Разработчики отмечают, что в процессе обучения нейросеть сможет воспроизводить более сложные фразы.

Мнение пользователей о функции разделилось. Некоторые похвалили создателей за такое умное приложение, но большинство юзеров остались недовольны нововведением.