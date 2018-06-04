В Европе начнут строить самолеты из искусственной паутины

Европейским специалистам удалось создать материал на основе искусственной паутины, который будет использоваться при строительстве самолетов.

Французская компания, которая занимается авиастроением, и немецкая фирма по созданию синтетических полимеров совместно разрабатывают инновационные материалы, которые можно будет применить при создании новых самолетов.

Так специалистам уже удалось вывести легкий материал, который способен легко гнуться, не теряя своей прочности.

Стало известно, что разработка базировалась на искусственной паутине, которая уже достаточно большое время используется в медицинской и косметической промышленности.

Планируется применять данный материал при укреплении корпуса и крыльев самолета. Такое решение значительно снизит расход топлива.

Первые испытания нововведения планируются на 2019 год.

Отмечается, что использование и синтезирование паутины стало возможным, когда ученым удалось определить и выделить ДНК пауков, ответственные за формирование паутины.

Напоминаем, что стали известны результаты опроса о самых раздражающих вещах для авиапассажиров. Так лидером раздражающих вещей для пассажиров стала очень маленькое пространство между сидениями.