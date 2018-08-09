Стандарты Wi-Fi получили более понятные названия

Профильная организация пронумерует версии по старшинству. Так объявила пресс-служба Wi-Fi Alliance.

До недавнего времени стандарты Wi-Fi обозначались 802.11 и буквами латинского алфавита. Последний из ныне существующих получил официальное название 802.11ax. Его планируют сертифицировать в 2019 году.

Сотрудники Wi-Fi Alliance пришли к выводу, что действующий метод наименования стандартов не всегда понятен заурядным пользователям и может сбивать их при выборе оборудования для беспроводной сети. Поэтому названия решили сделать более понятными. Так будущий 802.11ax станут называть Wi-Fi 6. Его предшественники 802.11n и 802.11ac станут 4 и 5 соответственно.

Представители организации отмечают, что не станут полностью переименовывать весь существующий ряд стандартов. Новые обозначения будут работать параллельно, если разработчики устройств будут их употреблять.