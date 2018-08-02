Voice Access: Google внедрила голосовое управление на гаджеты с Android

Приложение откроет принципиально новые возможности для пользователей с ограниченными возможностями. На днях разработчики завершили тестирование проекта и вывели его в открытый доступ.

Сотрудники Google испытывали проект Voice Access более двух лет. Он внедряет в устройства под управлением Android голосовое управление практически всеми функциями. Схема довольно проста и понятна. Достаточно сказать в микрофон гаджета необходимую команду. В настоящее время Voice Access распознает только английский язык. Однако Google работает над поддержкой технологии в других странах.

Установив приложение в фирменном магазине Google Play, люди, страдающие от проблем с конечностями, смогут открывать приложения, перемещаться по меню, прокручивать страницы и даже набирать текст. Если окно располагает многими элементами - Voice Access подпишет каждую из них цифрой. Получив команду "tap" вместе с условным обозначением, устройство имитирует нажатие на соответствующую часть экрана. Такие функции пригодятся и здоровым людям, которые пожелают не отрывать рук от важного занятия.