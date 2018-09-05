Инженеры создали гибридную солнечную установку с рекордным КПД

Был разработан мощный и эффективный способ выработки большей энергии. Ученым удалось создать гибридную модель, соединив солнечные панели и проточные батареи. Благодаря этому они добились рекордного показателя КПД.

Научные сотрудники Висконсинского университета во главе с учёным Сун Цзин (Song Jin) создали модель гибридного типа, элементами которой являются солнечная панель и проточная батарея. Благодаря новой разработке учёные добились рекордного показателя КПД. Представители США и Саудовской Аравии акцентировали внимание на том, что механизм имеет КПД в 14,1% для проточной батареи и 26,1% для солнечной панели. Результаты исследования опубликованы в журнале Chem.

Для того чтобы получить такие показатели научные сотрудники поработали над электролитом в веществах. В устройстве за счёт гибридной схемы происходят разные электрохимические процессы, связанные с восстановлением фотолиза каждого из компонентов. Номинальное напряжение батареи составляет 1,25 вольта, и вся установка сможет обеспечить электроэнергией небольшой частный дом. Это уже не первые разработки учёных с инновационными технологиями в нетрадиционной энергетике.

Так, в 2016 году в Швейцарии инженеры создали водородную систему, работающую на солнечной энергии и имеющую похожий КПД 14,2%. Установка содержит в себе солнечную панель, ёмкость с водой и мембраной, разделяющей водород и кислород. Сотрудники Международного энергетического агентства сообщили, что объем вырабатываемой электроэнергии за счёт нетрадиционных источников к 2050 году достигнет 25% от общего количества. В особенности это перспективно в связи с исчерпанием природных ресурсов. Так, к 2100 году на Земле уже может не быть угля, а к 2150 нефти. Это особенно весомо для развивающихся стран, где цены на газ могут быть непосильными.