Microsoft представила наушники Surface собственного производства

Корпорация Microsoft приняла решение о расширении серии устройств Surface за счет новых беспроводных накладных наушников, оснащенных системой шумоподавления. Более того, гаджетом можно управлять с помощью команд, в чем поможет голосовой помощник Cortana.

Surface Headphones станут первыми наушниками в линейке, которая впервые была представлена Microsoft в 2005 году. Она включает в себя разнообразный ассортимент ноутбуков, планшетов, планшетных ноутбуков и специальных моноблоков, которые используются художниками и инженерами.

Новый гаджет оснащает портов USB-C, предназначенным для зарядки и разъемом 3,5. Гарнитура при подключении через Bluetooth способна работать в течение 15 часов, однако время работы с доступом через джек увеличивается до 50 часов. Время полной зарядки гаджета – пара часов.

Помимо прочего, устройство обладает тринадцатью уровнями шумоподавления, которые регулируются крутящейся насадкой на левом ухе, тогда как аналогичное колесико на первом ответственно за уровень громкости воспроизводящихся аудиофайлов.

Surface Headphones обладают весьма удобной функцией, которая останавливает музыку при снятии наушников с головы.

Продажи нового устройства начнутся в конце года, ближе к рождественским праздникам. На данный момент гаджет доступен по предварительному заказу по цене 350 долларов.