iOS 12.1 позволила заряжать новые iPhone с выключенным экраном - эмодзи в подарок

Сегодня, 14:05 \\ Техника и технологии

Со 2 октября обновление проходит бета-тестирование. Оно привнесло смартфонам от Apple ряд ранее недоступных функций.

 После выхода iPhone XS и XS Max пользователи обнаружили неприятную проблему. Из-за неполадок системы iOS 12 некоторые устройства нельзя было заряжать с выключенным экраном. Чтобы новый смартфон начал принимать энергию, владельцу приходилось отключать его от кабеля, запускать дисплей и повторять процедуру. Сбой получил название ChargeGate.

Разработчики сообщили, что проблему позволила исправить версия iOS 12.1. Как заявили бета-тестеры, iPhone начали адекватно заряжаться, независимо от активности экрана. В качестве дополнения, владельцы смартфонов от Apple получат 70 новых эмодзи. Ещё одним подарком станет поддержка встроенной eSIM. iOS 12.1 поддерживает также групповые звонки в FaceTime и Depth-режим для камеры. Последний нужен для размытия фона непосредственно во время съемки.

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Автор - Александр Лубяной
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