Хакеры не воспользовались взломом аккаунтов Facebook

Они не сумели получить доступ к другим учетным записям. Об этом пишет пресс-служба компании со слов вице-президента Гая Розена.

После взлома 50 миллионов аккаунтов, представители Facebook устранили уязвимость и начали расследование происшествия. Они проанализировали случаи авторизации в соцсети со стороны потенциальных хакеров и не выявили угрозы для пользователей. Пока злоумышленники не воспользовались пользовательскими данными, чтобы войти в чужин аккаунты в приложениях с авторизацией через Facebook. Компания намерена разработать механизмы для защиты от аналогичного взлома в будущем.

Напомним, 28 сентября Facebook обнаружила уязвимость в одном из сервисов, которая позволила взломать социальную сеть. Неизвестные хакеры могли завладеть данными для авторизации 50 миллионов аккаунтов. За это руководство компании могут наказать штрафом в 1,62 миллиарда долларов.