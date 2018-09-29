Хакеры не воспользовались взломом аккаунтов Facebook

Сегодня, 12:43 \\ Техника и технологии

Они не сумели получить доступ к другим учетным записям. Об этом пишет пресс-служба компании со слов вице-президента Гая Розена.

 После взлома 50 миллионов аккаунтов, представители Facebook устранили уязвимость и начали расследование происшествия. Они проанализировали случаи авторизации в соцсети со стороны потенциальных хакеров и не выявили угрозы для пользователей. Пока злоумышленники не воспользовались пользовательскими данными, чтобы войти в чужин аккаунты в приложениях с авторизацией через Facebook. Компания намерена разработать механизмы для защиты от аналогичного взлома в будущем.

Напомним, 28 сентября Facebook обнаружила уязвимость в одном из сервисов, которая позволила взломать социальную сеть. Неизвестные хакеры могли завладеть данными для авторизации 50 миллионов аккаунтов. За это руководство компании могут наказать штрафом в 1,62 миллиарда долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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