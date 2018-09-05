В Японии робота научили собирать кубик Рубика тремя пальцами

Для этого устройство наделили сложным компьютерным зрением и специальными манипуляторами. Об этом пишет издание IEEE Spectrum.

Люди не впервые перекладывают на роботов задачу по сборке кубика Рубика. Минувшей весной машина из США установила новый рекорд скорости, справившись с головоломкой за 0,38 секунды. Его конструкция представляла из себя 6 вращающихся стержней - по одному на каждую грань куба. Это подарило роботу физические возможности, несоизмеримые с человеческими.

А вот разработчики из Японии пошли другим путем. Команда инженеров из Токийского университета решила не только приблизить машину к способностям людей, но и осложнила ему задачу. В распоряжении робота оказались лишь три пальца. Каждый из них имел два сустава, которые двигали моторы. Роль подвижной "кисти" выполняла стойка основания, наклоняющаяся вперед и назад.

Компьютерное зрение определяет цвета и центр масс кубика по 500 раз за секунду. На основании анализа пальцы выполняют одно из трех видов движений. Чтобы выполнить все подряд, роботу требуется всего секунда. Что характерно, стороны кубика вращает лишь верхний палец. Два нижних предназначены для вращения конструкции в пространстве. Они способны подбрасывать кубик в воздух и быстро ловить в нужном положении.