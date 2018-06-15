Создатель Интернета намерен кардинально изменить правила его работы

Тимоти Бернерс-Ли предлагает новую систему, призванную разрушить монополию на хранение пользовательских данных. О его планах узнало издание Business Insider.

Создатель мировой сети недоволен, во что IT-корпорации превратили его детище за годы работы. Он заметил, что компании захватили власть над конфиденциальной информацией, предпочитая хранить её на собственных серверах. По мнению Тимоти Бернерса-Ли, такой подход к Интернету опасен, ведь хакеры могут взломать и обворовать цифровые хранилища.

Чтобы кардинально изменить установившиеся правила, разработчик вместе со своей командой подготовил платформу Inrupt, которая станет частью масштабного проекта Solid. Во время недавней презентации Тимоти Бернерс-Ли отметил, что намерен предоставить пользователям возможность самим выбирать место для хранения своих данных. Для этого будут созданы приложения с открытым кодом. Его платформа позволяет информации перемещаться по Интернету без серверов-посредников. Благодаря этому бизнесмены и госструктуры не смогут вмешиваться в активность пользователей. Бернерс-Ли добавил, что пришло время для перелома в работе Интернета, который устранит неравенство и зависимость от "мощных сил".