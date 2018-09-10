В Испании показали рабочий прототип пассажирской капсулы Hyperloop

Сегодня, 09:11 \\ Техника и технологии

Представители компании Carbures ожидают, что новый вакуумный поезд начнет возить людей уже через пять лет. Об этом пишет издание 20minutos.

 Пассажирская капсула из Испании получила название Quintero One. Накануне разработчики показали её рабочий прототип на презентации в Кадисе. Скоростной поезд для системы Hyperloop обладает весом в 5 тонн и длиной в 32 метра. Он способен проезжать свыше тысячи километров в час. При этом в салоне могут находиться до 40 пассажиров.

Инженеры Carbures потратили на создание 21 тысячу часов. Вскоре Quintero One лоставят в Тулузу, где разработчики продолжат работу над внутренней комплектацией. Команда рассчитывает, что пассажирская капсула станет одним из первых успешных проектов в рамках технологии Hyperloop. Напомним, она основана на трубопроводе, где воздух практически не мешает движению капсул за счет низкого давления.

В марте аналогичный пассажирский поезд показала в ОАЭ компания Virgin Hyperloop One. Его салон напоминает бизнес-класс в самолетах.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Мошенники нашли новый хитрый способ рассылать спам

 Злоумышленники выявили относительно новый способ рассылки спама, к которому многие пользователи пока что не готовы. Оказалось, мошенники используют подписки на всплывающие уведомления в браузере.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Пользователь Reddit опубликовал тизер игры о Гарри Поттере

Стало известно об утечке данных о компьютерной игре по легендарной серии фильмов о...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Американский оператор запустил первую в мире сеть 5G

 Коммерческий оператор Verizon запустил первую в мире сеть 5G. Запуск долгожданной сети...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ