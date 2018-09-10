В Испании показали рабочий прототип пассажирской капсулы Hyperloop

Представители компании Carbures ожидают, что новый вакуумный поезд начнет возить людей уже через пять лет. Об этом пишет издание 20minutos.

Пассажирская капсула из Испании получила название Quintero One. Накануне разработчики показали её рабочий прототип на презентации в Кадисе. Скоростной поезд для системы Hyperloop обладает весом в 5 тонн и длиной в 32 метра. Он способен проезжать свыше тысячи километров в час. При этом в салоне могут находиться до 40 пассажиров.

Инженеры Carbures потратили на создание 21 тысячу часов. Вскоре Quintero One лоставят в Тулузу, где разработчики продолжат работу над внутренней комплектацией. Команда рассчитывает, что пассажирская капсула станет одним из первых успешных проектов в рамках технологии Hyperloop. Напомним, она основана на трубопроводе, где воздух практически не мешает движению капсул за счет низкого давления.

В марте аналогичный пассажирский поезд показала в ОАЭ компания Virgin Hyperloop One. Его салон напоминает бизнес-класс в самолетах.