Пользователь Reddit опубликовал тизер игры о Гарри Поттере

Стало известно об утечке данных о компьютерной игре по легендарной серии фильмов о волшебстве.

Так, на просторах интернет-платформы Reddit пользователь опубликовал тизер долгожданной ААА-версии, посвящённой Гарри Поттеру. Сообщается, что на просторах сети появился видеоролик невысокого качества, в котором показываются подробности игры, которая не была представлена официальными представителями компании-разработчика.

Опубликовавший пользователь отметил, что действия новинки разворачиваются в 19 веке. Игрок сможет управлять мальчиком-волшебником и раскрывать различные тайны, которые скрываются внутри школы магии.

Согласно данным из неофициальных источников, вскоре начнутся работы по съёмке блокбастера по мотивам игры о Гарри Поттере. На данный момент не сообщается официальная дата выхода новинки, ровно как и имя разработчика.