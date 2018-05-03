Мошенники нашли новый хитрый способ рассылать спам

Злоумышленники выявили относительно новый способ рассылки спама, к которому многие пользователи пока что не готовы. Оказалось, мошенники используют подписки на всплывающие уведомления в браузере.

Теперь хакерам необязательно использовать почту, чтобы рассылать спам пользователям интернета. Они могут просто проникнуть в уведомления. На опасность обратили внимание эксперты по кибербезопасности. Они выяснили, что когда пользователь заходит на сайт, зараженный вирусом, на странице может появиться всплывающее уведомление. Кликая на него, человек незаметно для себя подписывается на уведомления, с помощью которых спамеры и рассылают вредоносную рекламу. Как правило, механизм действует следующим образом. Чтобы получить доступ к определенному контенту, пользователю поступает просьба оформить подписку на уведомления. В случае если требование выполняется, происходит автоматический перевод на другую платформу с доступом к материалу, однако, в скором времени на рабочем столе можно обнаружить назойливую рекламу.

Пользователь, который не особенно хорошо владеет настройками работы браузера, столкнется с большими сложностями, поскольку от этих уведомлений необходимо отписаться. Чтобы это сделать, нужно в настройках отключить их. Если этого не сделать, то реклама будет очень часто приходить на компьютер, отвлекая от работы, и просто станет раздражающим фактором. Специалисты рекомендуют вообще избегать подозрительных сайтов и сервисов, чтобы не заработать лишних проблем. Этот новый способ действительно хитрый, потому что еще пока не является достаточно распространенным, чтобы о нем знали все и могли обезопасить себя и свои гаджеты.