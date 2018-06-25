Google Maps добавил функцию отслеживания общественного транспорта

В приложении появилась функция, с помощью которой можно получать данные о том, где находится общественный транспорт.

На данный момент данная функция применима в 13 городах России, о чём сообщает компания Google в своём блоге. Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Воронеж, Пермь и другие. В приложение появились такие новые опции, как данные о пробках, прибытие следующего автобуса, вероятный приезд на место назначения.

Также для android теперь работают уведомления, в которых сообщается о возможных задержках и каких-то проблемах на дороге. Новые функции начнут появляться уже в течение этой недели: тому, кто хочет воспользоваться изменениями, необходимо просто обновить приложение на «Play Market». Также компания Google сделала ещё одно изменение: теперь возможно пользоваться навигацией и слушать музыку одновременно.

Корпорация Google составила сервис, через который можно стримить игры с помощью браузера Chrome, что послужит причиной записи роликов в хорошем качестве. Но для этого требуется хороший интернет, не менее 25 Мбит/сек. Работать начнет уже в конце этой недели.

Как сообщают СМИ Бельгии, министерство обороны страны готовится к суду с компанией Google, поскольку компания отказалась скрыть на карте бельгийские военные объекты. На спутниковых картах расположение военной базы видно очень хорошо. И наконец, корпорация Google выплачивает Apple до 9 млрд долларов в год за то, что ее поисковик стоит на айфонах по умолчанию.