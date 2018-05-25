В Самаре в метро можно будет расплатиться смартфоном

Уже в октябре в метрополитене Самары введут систему Multipass. Благодаря этому пассажирам больше не придется покупать жетоны. Граждане смогут оплачивать проезд смартфоном.

Чтобы использовать новую систему оплаты, горожанам нужно всего лишь зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Специальное приложение можно загрузить из Apple Store или Google Play. Оно доступно для мобильных телефонов, работающих как на системе iOS, так и на операционной системе Android.

Для оплаты используется специальный штрихкод, который будет высвечиваться на экране устройства. При этом на сайте системы можно привязать к оплате и банковскую карту, которой тоже можно будет оплачивать проезд. Необязательно использовать специальные проездные. Для оплаты нужно просто поднести гаджет с высвеченным штрихкодом или привязанную карту к валидатору. Если карта или мобильный телефон будут утрачены пассажиром или сломаны, можно просто удалить их из личного кабинета и зарегистрировать новые.

Кроме того, отмечается, что в качестве «ключа», которым будет производиться оплата, можно использовать даже любую NFC метку (браслет, брелок, парковочный жетон и прочее) через смартфоны с NFC интерфейсом. К каждому счету можно прикрепить до трех различных «ключей».