Роботы выйдут на работу в метро Японии

Сегодня, 09:46 \\ Техника и технологии

В столице Японии Токио проведут эксперимент по использованию роботов в городском метро. Отмечается, что это решение принято в связи с увеличивающимся дефицитом работников в системе метрополитена.

 Проект запустят с ноября. Роботы выйдут на работу в городской подземке на три месяца. По мнению местных властей, этого времени будет достаточно, чтобы выяснить, насколько окажется эффективна замена человека роботом в работе метрополитена. Отмечается, что искусственный интеллект будет функционировать на 6 станциях. В его обязанности будет входить информирование пассажиров о прибытии поезда, о действующих маршрутах, о расположении входа и выхода, а также необходимых пунктов полиции и медицинской помощи.

Кроме того, сообщается, что, помимо стационарных роботов, городская администрация намерена запустить и передвижные механизмы. В их обязанности будет входить поиск подозрительных предметов, которые могут угрожать безопасности граждан. Если проект окажется успешным, его планируют внедрить во всю систему метрополитена Токио на постоянной основе.

Японские власти указали, что нехватка сотрудников в метро, на которых ранее возлагались подобные обязанности, остается актуальной уже длительное время, а потому внедрение роботов, по их мнению, лучший выход из сложившейся ситуации.

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Автор - Евгения Чернобаб
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