Lego создала экологически чистые ветротурбины

Компания собирается полностью заменить пластиковые детали конструктора на элементы, выполненные из переработанных растений.

Датская компания по производству детских конструкторов Lego недавно объявила, что собирается бороться с загрязнением окружающей среды. Пластиковые детали из новых игровых наборов будут постепенно заменяться на элементы из вторсырья. Первым шагом к такой цели стало создание полностью моторизированной экологически чистой ветротурбины. Набор появится на американском рынке 23 ноября и будет стоить 200 долларов США.

В набор «Vestas» входят 826 деталей, из которых можно сделать метровую ветряную установку, работающую на небольшой батарейке. Её мощности хватит, чтобы крутить лопасти турбины и включать освещение в коттедже, который также можно собрать из полученных деталей. В наборе присутствуют деревья, созданные из растительного пластика компании. В качестве материала для таких деталей послужил сахарный тростник, что значительно уменьшит загрязнение окружающей среды токсичным пластиком.