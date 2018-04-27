Серьезная уязвимость: эксперт нашел в Telegram утечку IP-адресов

Дхирадж Мишра (Dhiraj Mishra), являющийся экспертом по кибербезопасности, обнаружил, что звонки в мессенджере не совсем безопасны. Оказалось, что во время разговора в Telegram происходила утечка данных о пользователях.

Эксперт Мишра заявил, что он нашел в Telegram серьезную уязвимость. По словам специалиста, ему удалось обнаружить утечку IP-адресов пользователей. Эксперт выявил, что во время звонков по мессенджеру пользователи рисковали лишиться анонимности.

Так, в звонках через Telegram по умолчанию проходит прямое одноранговое соединение между абонентами. Мобильная версия мессенджера позволяет убрать этот параметр в настройках, а вот версия для ПК такой функции не имеет. Это прямое соединение отображает IP-адреса звонящих, раскрывая их местоположение и координаты.

Эксперт обратился к представителям Telegram и сообщил, что в их сервисе есть серьезная уязвимость. За это компания заплатила специалисту 2 000 евро, а утечку адресов быстро устранила. Теперь в мессенджере появилась возможность отключать деанонимизирующее соединение и на версиях для ПК.