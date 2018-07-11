iPhone XS и XS Max увеличили еду, детей и питомцев в новом видео

"Яблочная" корпорация выпустила новую рекламную видеоработу смартфонов, которые были представлены на недавней презентации в Купертино.

Так, в ролике, посвящённому iPhone XS и XS Max, рассказывается о достоинствах большого дисплея гаджетов. Среди прочего владельцы смартфонов увеличивали в масштабе домашних питомцев, детей и еду в реальном времени. Лозунг рекламной компании звучит следующим образом - "Всё, что вы любите, просто стало больше".

Создателем рекламы является Джон Хиллкоут, который является режиссёром многих клипов известных исполнителей, а также входил в режиссёрскую группу сериала "Чёрное зеркало". Данная кампания - не первая на счету Apple.

Ранее компания таки образом продвигала умные часы Apple Watch Series 4, которые, согласно легенде, помогают человеку преобразиться в лучшую версию себя.