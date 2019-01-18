Эксперты выявили в Google Chrome ошибку, позволяющую красть данные пользователей

Хакеры могут осуществлять краже данных через файлы с разрешением PDF.

Эксперты в области интернет-безопасности, которые специализируются на обнаружении потенциально опасны файлов на просторах Сети, сообщили, что мим обнаружена новая уязвимость в браузере Google Chrome. Специалисты из организации EdgeSpot заявили, что данная брешь связана с открытием файлов PDF.

По словам представителей организации, хакеры использовали две группы файлов с разрешением PDF для выявления данных пользователей. Эта утечка происходила при открытии файлов данного типа непосредственно в браузере, после чего данные передавались тертьим лицам. В перечень этих данных входили IP-адрес, версия ОС, версия браузера, а также информация о расположении PDF-файла на ПК пользователя. Специалисты рассказали, что первые хакерские атаки с использованием данной уязвимости браузера появились еще в 2017 году и повторились в сентябре 2018 года. Представители EdgeSpot рассказали о данной бреши в компанию Google,откуда последовал ответ, что ошибку устранят к апрелю 2019 года.

Эксперты советуют пользователям воздержаться от запуска PDF-файлов в браузере Chrome до момента выхода его новой версии в апреле.