Возвращение легенды: компания Motorola решила вернуться на рынок со складным смартфоном

Motorola решила вернуться на рынок сотовых телефонов с тем, с чего она начинала своё восхождение на вершины индустрии.

2019 год можно будет по праву назвать годом возвращения королей в области индустрии мобильных телефонов. Сначала заготовку для триумфального возвращения на рынок мобильных устройств сделала финская компания Nokia, представив новый смартфон. Когда-то компания Nokia была лидирующей на рынке, утратив когда-то свои позиции под натиском компании Apple.

Теперь же ворваться обратно на рынок стремится компания Motorola. Если Nokia, потеряв свои позиции на рынке, просто утратила львиную долю влияния и прибылей с рынка, но смогла сосредоточиться в сфере IT. С компанией Motorola же ситуация вышла хуже – попав под каток продвижения Apple она была вынуждена прекратить своё существование. Подразделение компании Motorola, отвечающее за разработку мобильных телефонов, было выкуплено компанией Lenovo.

Но иногда они возвращаются: компания Motorola, ставшая когда-то легендой, благодаря складным телефоном, решила вернуться через разработку складного смартфона. Здесь Motorola решили нагнать Samsung, Huawei и Oppo, которые уже представили свои версии складных смартфонов. Представители компании Motorola не распространяются о конкретных сроках выхода своей новинки. В таком случае можно предположить, что премьера и запуск в продажу складного смартфона Motorola состоится во второй половине этого года.