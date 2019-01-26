"Скоро ждем на российском рынке": смартфон Nokia 9 с пятью камерами уже едет в Россию

Сегодня, 20:47 \\ Техника и технологии

Недавно вышедший смартфон от финской компании Nokia уже едет в Россию. Официально на российском рынке Nokia 9 PureView появится в начале второго квартала 2019 года. Данную информацию сообщила пресс-служба известной компании HMD Global.

Окончательная цена долгожданного смартфона будет равна 49990 рублей. Также в пресс-службе сообщили о том, что информация о переносе старта российских продаж Nokia 9 PureView не соответствует действительности.

Также стоит отметить тот факт, что смартфон Nokia 3.1 Plus получил обновление до Android 9.0 Pie. Около месяца назад данная модель была замечена в базе данных популярного тестового пакета Geekbench, что обозначало только одно: выпуск соответствующего обновления программного обеспечения. Изначально на Nokia 3.1 Plus была установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

Кроме того, финская компания показала свой самый доступный смартфон Nokia 1 Plus. Данную модель оценили всего в сто долларов, она также была представлена на выставке MWC 2019. Поскольку смартфон бюджетный, диагональ устройства оставляет желать лучшего, она равна всего 5,45 дюйма, а разрешение 960х480 пикселей. Также известно, что на задней панели данной модели расположена камера, разрешение которой равно всего 8 Мп.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Компания Xiaomi представила «умную» лампочку Mi LED Smart Bulb, которая проработает 11 лет

 Лампочка будет составляющей частью экосистемы «интернета вещей». Новое устройство компания Xiaomi продемонстрировала на презентации MWC 2019.

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

«Наворовал у Apple»: Samsung выпустил «пародию» на iPhone

Анонсированная неделей ранее, юбилейная модель Samsung Galaxy S10 Plus, по мнению...

Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

 Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в...

Huawei повторил за Samsung: Китайцы сделали складной смартфон, по очень высокой цене

Во время раскладки экран флагмана пузырится – это заметно, невооруженным взглядом.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ