"Скоро ждем на российском рынке": смартфон Nokia 9 с пятью камерами уже едет в Россию

Недавно вышедший смартфон от финской компании Nokia уже едет в Россию. Официально на российском рынке Nokia 9 PureView появится в начале второго квартала 2019 года. Данную информацию сообщила пресс-служба известной компании HMD Global.

Окончательная цена долгожданного смартфона будет равна 49990 рублей. Также в пресс-службе сообщили о том, что информация о переносе старта российских продаж Nokia 9 PureView не соответствует действительности.

Также стоит отметить тот факт, что смартфон Nokia 3.1 Plus получил обновление до Android 9.0 Pie. Около месяца назад данная модель была замечена в базе данных популярного тестового пакета Geekbench, что обозначало только одно: выпуск соответствующего обновления программного обеспечения. Изначально на Nokia 3.1 Plus была установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

Кроме того, финская компания показала свой самый доступный смартфон Nokia 1 Plus. Данную модель оценили всего в сто долларов, она также была представлена на выставке MWC 2019. Поскольку смартфон бюджетный, диагональ устройства оставляет желать лучшего, она равна всего 5,45 дюйма, а разрешение 960х480 пикселей. Также известно, что на задней панели данной модели расположена камера, разрешение которой равно всего 8 Мп.