Google выпустила веб-версию видеочата Duo

Сегодня, 11:58 \\ Техника и технологии

Теперь совершать звонки через приложение смогут и пользователи ПК.

Приложение Google Duo было презентовано в августе 2016 года. Приложение является обязательным для смартфонов Google Pixel. Оно работает на ОС Android и iOS. Недавно корпорация расширила список устройств, на которых доступно общение чере з программу, выпустив ее веб-версию.

Пользователи ПК могут пользователи ПК могут пользоваться сервисом путем доступа к нему через веб-сайт duo.google.com. Авторизация в Duo осуществляется путем входа в аккаунт Google. Новым пользователям предлагается регистрации при помощи номера телефона. Как и в мобильной версии, через приложение модно осуществлять видеозвонки, а также звонить по аудиосвязи.

В данный момент сервис работает в браузерах Google Chrome, FireFox и Safari. При условии, что приложение уже установлено на мобильном устройстве, контакты в нем синхронизируются с ПК.

В 2016 году помимо Duo корпорация Google презентовала приложение для обмена текстовыми сообщениями и фото Allo, однако в конце марта 2019 года проект будет закрыт.

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