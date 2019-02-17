Китайская новинка: Разработчики Поднебесной сделали часы с гибким экраном

Сегодня, 11:25 \\ Техника и технологии

Nubia Alpha можно будет использовать, как телефон или мини-телевизор.

На днях китайские производители представили новую разработку — часы для звонков с гибким экранов Nubia Alpha. Новинку презентовали на Мобильном международном конгрессе, который проходит в Барселоне. По словам экспертов, на сегодня это самый странный и необычный смартфон, презентованный в Испании.

Часы имеют тонкий вытянутый экран с гибким OLED-дисплеем. Диагональ экрана 4 дюйма, а соотношение сторон 36:9. В часы встроены старый процессор Snapdragon Wear 3100, 1 Гб оперативки, память часов составляет 16 Гб. Заряда хватит на пару дней. Также в гаджет встроены Wi-fi и Bluetooth и имеется камера.

Часы выполнены в нескольких вариантах со встроенной eSIM и без нее. Согласно данным экспертов. С первой системой по часам можно будет разговаривать, при этом телефон для этого не потребуется. Также могут добавить функцию написания SMS, с помощью набора текста или голосового сообщения.

Предварительная цена часов - 549 евро с eSIM, без нее на 100 евро дешевле. Самый дорогой вариант часов будет продаваться за 649 евро, его особенность в позолоченном корпусе. Предполагается, что с помощью гаджета можно будет производить оплату в магазинах, однако пока часы подключены только к одной платежной системе — AliPay.

Понятно, что часы являются экспериментальным продуктом. На какую аудиторию или страну будет рассчитан гаджет, не понятно. Вряд ли у китайских производителей глаз упадет на российского потребителя. Все равно можно отметить, что пока рынок еще неготов к подобным экспериментам, потому что многие пользователи Apple Watch общаются не по часам, а по телефону.

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Автор - Матфей Орешкин
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