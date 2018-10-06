Sony выпустила наушники стоимостью две тысячи долларов

Компания Sony выпустила проводные наушники стоимостью 2 тысячи долларов. Девайс собран вручную и для его создания были использованы золото и циркониевый сплав. Качество звука достигает 100 кГц.

Японская компания Sony решила вывести на рынок новый гаджет, который можно отнести к классу «люкс». Новые проводные наушники собраны вручную и созданы из высококачественных материалов, в том числе и из циркониевого сплава. Цирконий известен своей устойчивостью к коррозии, что стало немаловажным фактором при его выборе. В каждом наушнике по три излучателя, первый из которых имеет диаметр 0,47 дюйма, второй – 0,2, а третий излучатель оборудован уравновешенным якорем, обеспечивающим устойчивые частотные характеристики, способные давать звук до 100 кГц. Такие характеристики позволяют обеспечить чистое звучание, а также глубокие басы. Провода у наушников во избежание проникновения кислорода и образования ржавчины покрыты серебром и оплетены шелком, чтобы снизить шумы от трения. В комплекте покупатель за две тысячи долларов также получит чехол, 13 пар амбушюров, зажим, ткань для очистки, пару балансных соединительных кабелей и два стандартных соединительных кабеля.

Неизвестно, будет ли новинка успешной, ведь не многие юзеры готовы выложить за обычные наушники две тысячи американских долларов. Отметим, что компания Sony является одним их самых уважаемых производителей электроники и мобильных аксессуаров в мире. В линейке продукции японской корпорации можно встретить телевизоры, планшеты, смартфоны, фотоаппараты, игровые приставки и технику для дома. Обороты компании и прибыль исчисляется миллиардами долларов. К слову, в прошлом году чистый доход Sony составил почти 4,5 миллиарда долларов, что на 569,7% больше, чем в 2017 году.