Apple работает над часами, которые смогт отслеживать сон пользователя

Вчера, 23:30 \\ Техника и технологии

Американская компания Apple разрабатывает умные часы, которые смогут отслеживать человеческий сон, в какие часы пользователь спит и бодрствует, спокоен ли его сон. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Предположительно, что корпорация Apple планирует конкурировать с производителями таких устройств как Fitbit и Withings. Известно, что Apple тестирует функцию мониторинга сна на протяжении нескольких месяцев. На данный момент неизвестно, какими будут результаты, но если они окажутся успешными, то новую функцию внедрят уже в следующем году. Производителю придется увеличить время автономной работы, снизив энергопотребление в ночные часы. Правда, сама корпорация никак не комментирует данное сообщение.

Также стоит отметить тот факт, что Apple обновила операционную систему iOS. Известно, что около 83% всех устройств работают на iOS 12 или даже более поздней версии.

Кроме того, есть сведения, что в будущем Apple Watch смогут автоматически затянуть ремешок. То есть устройство сможет отслеживать, когда пользователь набирает или сбрасывает вес, вследствие чего откорректирует свою плотность.

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Автор - Алевтина Сергеева
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