Huawei повторил за Samsung: Китайцы сделали складной смартфон, по очень высокой цене

Во время раскладки экран флагмана пузырится – это заметно, невооруженным взглядом.

На днях китайская компания по производству смартфонов Huawei представила общественности новый флагман — Huawei Mate X. Как отмечают эксперты, за последними трендами — раскладной смартфон превращающийся в планшет пошли многие компании. Если ранее подобный телефон представила корейская компания Samsung, то на днях это сделала китайская компания и лидер по продажам смартфоном Huawei.

Анонсировали устройство во время Всемирного мобильного конгресса, который проходит в Испании. После презентации смартфон спрятали под стекло и не дали его поюзать участникам мероприятия.

По словам специалистов, в отличии от аналогичного флагмана Samsung, у китайского смартфона экран работает в трех режимах. В разложенном виде его толщина составляет 5,4 мм, а в собранном — 11 мм.

Одна из проблем которая падает сразу же в глаза — это пузыри на экране во время раскладки в полный размер. У корейского телефона данной проблемы не отмечали во время презентации.

Смартфон представлен в одном варианте 8 Гб оперативки и 512 Гб памяти. В нем установлен 5G модем. Объем аккумулятора 4500 мАч, есть быстрая зарядка. Камеры имеются, однако упор на них не сделали производители.

Начальная цена смартфона будет в пределах $2,6 тысяч, что на $620 дороже, чем аналогния продукция от корейского производителя. Предположительно в продажу китайский флагман поступит в середине лета, однако точная дата неизвестна.