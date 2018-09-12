Ученые представили в Японии «робот-бога»

Информационный портал The Japan Times сообщает, что в Японии создали «робота-бога», который призван популяризировать буддистское учение.

Речь идет о роботе-гуманоиде по имени Миндар, который будет проповедовать учения Будды в храме Кодай-дзи школы Риндзай-сю на востоке Киото. Прообразом андроида послужила богиня милосердия Каннон из японской мифологии, которая является воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары и соответствует бодхисатве Гуаньинь из китайского буддийского вероучения.

Миндар в качестве проповедника посвятил свою первую речь «Сутре сердца совершенной мудрости», которая является ключевым первоисточником буддизма. Робот предложил прихожанам «овладеть страхом, разрушить все неправильные суждения и войти в совершенную нирвану». Для популяризации буддистского учения субтитры его речи на английском и китайском языке были спроецированы на экран позади андроида. По словам авторов проекта, в таком виде и будут зачитываться проповеди в Кодай-дзи.

Предстоятель храма в районе Хигасияма префектуры Киото отметил, что понять буддизм будет гораздо проще, когда учение объясняет образ Будды.

«Мы хотим, чтобы люди пришли посмотреть на робота и задумались о сущности буддизма».

Робот ростом около 195 сантиметров и весом 60 килограмм был создан специалистами токийской компании A-Lab Co. Корпус андроида выполнен из алюминия, а для изготовления лица и рук использовался силикон. Широкой общественности Миндар будет представлен 8 марта.

В настоящее время в Японии наблюдается бум на всевозможные робототехнические комплексы, призванные радикально изменить человеческий труд. Японские компании за последнее несколько лет представили целую серию роботов, которые «помогают в обучении детей, в утешении больных, в утилизации опасных ядерных отходов». Например, компания Tepco проводит исследования реактора аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» с помощью робота. Специалисты Ory Lab создали андроида, который будет выполнять функции официанта в токийском кафе, а японское правительство активно внедряет роботов на различных пунктах национальной железнодорожной сети для поиска и обнаружения утраченных вещей пассажиров или подозрительных предметов.