Компания Xiaomi представила «умную» лампочку Mi LED Smart Bulb, которая проработает 11 лет

Лампочка будет составляющей частью экосистемы «интернета вещей». Новое устройство компания Xiaomi продемонстрировала на презентации MWC 2019.

Компания Xiaomi представила «умную» лампочку Mi LED Smart Bulb. Светодиодная смарт-лампочка поддерживает до 16 миллионов цветов. Ею можно управлять через голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa. Пользователь сможет регулировать цвет, яркость и включать лампочку посредством голосовых команд.

По словам представителей компании Xiaomi, «умная» лампочка сможет работать до 11 лет, если каждый день ее включать примерно на 6 в день. Устройство будет стоить 19,9 евро. Лампочка будет продаваться в белом и цветном вариантах. Лампочка, которая проработает 11 лет, является не единственным подобным устройством, которое создали инженеры Xiaomi. Компания также создала белую лампочку, которая стоит 9,9 евро и поддерживает Wi-Fi. этот гаджет Xiaomi выпустила вместе с компанией Philips.